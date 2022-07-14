شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الشافي يشارك فى تدريبات الكرة بالزمالك ..و عواد يخوض مرانا إضافيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهى محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للزمالك التدريبات التأهيلية المنفردة التي كان يخوضها في الفترة الأخيرة بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة.

وشهدت تدريبات الفريق اليوم الخميس وجود محمد عبد الشافي برفقة اللاعبين الأساسيين الذين خاضوا تدريبات منفردة في النصف الأول من المران والتي تنوعت ما بين تدريبات بدنية وبعض الفقرات الفنية.

وشارك عبد الشافي في تدريبات الكرة برفقة زملائه، ليبدأ في الدخول في التدريبات الجماعية من جديد بالتدريج، من أجل تجهيزه للمباريات المقبلة بالشكل الأمثل من الناحية الفنية والطبية.

وفى ذات السياق خاض محمد عواد حارس مرمى الزمالك تدريبات إضافية خاصة على التصدى لركلات الجزاء؛ بعد انتهاء التقسيمة الفنية التي خاضها الفريق اليوم الخميس.

وتلقى عواد في التدريبات الإضافية التسديدات من أيمن طاهر مدرب الحراس بالفريق، بالإضافة لثنائي الفريق محمود علاء ويوسف إبراهيم "أوباما".

وحرص البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك على متابعة المران بنفسه، وأشاد بحارس الفريق في ظل تألقه في المباريات الأخيرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق غزل المحلة المقررة إقامتها مساء يوم السبت المقبل في الجولة الخامسة والعشرين من الدوري الممتاز.