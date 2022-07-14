شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يعلن غياب أموتو ويكشف موقف جريندو من مباراة الاتحاد بعد جراحة الوجه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النادي المصري، عن موقف ثنائي الفريق، محمد جريندو، والنيجيري أوستين أموتو، من المباراة المقبلة للفريق البورسعيدي أمام الاتحاد السكندري، والمقرر إقامتها مساء الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالإسكندرية، بمنافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام.

وأجرى محمد جريندو لاعب النادي المصري جراحة بسيطة بين شوطي مباراة الأمس أمام فاركو لتقطيب الجرح الذي تعرض له في إحدى الكرات المشتركة مع رامي صبري مدافع فاركو، والذي نتج عنه جرح قطعي بالوجنة اليسرى للوجه، استلزم تقطيبه بثلاث غرز جراحية عن طريق الدكتور محمد عنان طبيب الفريق والذي أكد أن الإصابة لن تمنع اللاعب عن المشاركة في التدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمباراة الاتحاد السكندري.

من ناحية أخرى، تأكد غياب أوستين أموتو مهاجم النادي المصري، عن المشاركة مع فريقه في المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، وكان أموتو قد حصل على إنذار في مباراة فريقه أمام فاركو بالجولة الماضية، والتي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ليتأكد غيابه عن اللقاء القادم لتراكم الإنذارات بعد حصوله على 3 بطاقات صفراء.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.