شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة هروب لاعب من معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر 2003 حقيقة هروب اللاعب نور الدين البحار للانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي للناشئين وترك معسكر المنتخب ، مؤكدًا أن هذا الآمر عار تماما من الصحة ،و أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني يوم 7 يوليو ولم يكن من ضمن الـ23 لاعب المختارين للبطولة العربية.

تابع مسئولو منتخب مصر أن اللاعب كان متواجدا في معسكر المنتخب بالإسماعيلية والذى انتهي يوم 7 يوليو قبل عيد الأضحى ، إلى جانب أن اللاعب اعتذر عن التواجد في المعسكر المقام حاليا في حال وقع الإختيار عليه بسبب إرتباطه بالسفر إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته ، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني.