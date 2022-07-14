شكرا لقرائتكم خبر عن نكشف حقيقة هروب لاعب من معسكر منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مسئولو منتخب مصر 2003 حقيقة هروب اللاعب نور الدين البحار للانضمام لنادي اتحاد جدة السعودي للناشئين وترك معسكر المنتخب ، مؤكدًا أن هذا الآمر عار تماما من الصحة ،و أن اللاعب خرج من حسابات الجهاز الفني يوم 7 يوليو ولم يكن من ضمن الـ23 لاعب المختارين للبطولة العربية.
تابع مسئولو منتخب مصر أن اللاعب كان متواجدا في معسكر المنتخب بالإسماعيلية والذى انتهي يوم 7 يوليو قبل عيد الأضحى ، إلى جانب أن اللاعب اعتذر عن التواجد في المعسكر المقام حاليا في حال وقع الإختيار عليه بسبب إرتباطه بالسفر إلى إنجلترا لحضور حفل تخرج شقيقته ، وهو ما وافق عليه الجهاز الفني.
عقد جمال علام رئيس الإتحاد المصري لكرة القدم واللواء حلمي مشهور عضو المجلس، اجتماعا اليوم مع منتخب مصر مواليد 2003 بقيادة الكابتن محمود جابر ، على هامش استعدادات الفريق لبطولة كأس العرب بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 20 يوليو الجاري حتى 5 أغسطس المقبل .
وفي كلمته للاعبين، أكد جمال علام على دعم مجلس إدارة اتحاد الكرة بالكامل لمنتخب مصر مواليد 2003 ، وتوفير كل الإمكانيات لهم لتحقيق الأهداف المطلوبة، كما طالب اللاعبين بتحقيق لقب بطولة كأس العرب ووعدهم بمكافآت في حالة التتويج بالبطولة المرتقبة.
ووجه اللواء حلمي مشهور كلمة أيضا للاعبين والجهاز الفني، ركز خلالها على ضرورة التزام اللاعبين بالروح الرياضية داخل وخارج الملعب، وبذل قصارى جهدهم من أجل رفع وإعلاء إسم مصر في مختلف المحافل الرياضية.
وتحدث محمود جابر ، ووجه الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام على الدعم المستمر، مشيرا إلى أنه يعمل على إكساب اللاعبين الخبرات الدولية اللازمة قبل خوض الإرتباطات الرسمية ، لافتا في نفس الوقت إلى أن بطولة كأس العرب المرتقبة تعتبر البطولة الثالثة التي يخوضها فريقه.
واختُتم الاجتماع بكلمة من قائد المنتخب الذي تعهد بعدم التفريط في اللقب، وطلب من رئيس اتحاد الكرة حضور المباراة النهائية حال تأهل منتخب مصر لها بمشيئة الله.