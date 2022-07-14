الامارات | راشد بن حميد: نثق بحكم كرة القدم المواطن

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: نثق بحكم كرة القدم المواطن والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، مساء اليوم (الخميس) بمقر الاتحاد في دبي قضاة الملاعب خلال تجمعهم استعداداً للموسم الكروي الجديد.

وثمن الشيخ راشد بن حميد النعيمي جهود حكام الكرة ودورهم في إنجاح الموسم الماضي، وأشاد بتألقهم في الداخل والخارج، وقال: "نثق بالحكم المواطن الذي حقق نجاحات بارزة في عالم التحكيم محليا ودولياً وأن مجلس إدارة اتحاد الكرة يوفر كل الدعم لأسرة التحكيم من أجل مواصلة التألق".

وأشاد رئيس الاتحاد بالجهود الكبيرة التي يبذلها قضاة الملاعب في التدريبات والمعسكرات، مؤكدأ أن هذا دليل على أن الحكم الإماراتي يصقل مواهبه بالعلم والمعرفة، وبالتمرين المستمر الذي يساعده على أداء دوره بأفضل صورة، وقال: "فخورون بأداء الصافرة الإماراتية وبحضورها المميز في نهائيات كأس العالم، حيث يُشارك الدولي محمد عبدالله حسن للمرة الثانية على التوالي في المونديال".

وأكد رئيس الاتحاد: "إن مجلس الإدارة يُسّخر كل إمكانياته لدعم خطط وتطوير برامج الحكام, لأن المجلس يؤمن بأن الصافرة الإماراتية تستحق كل التشجيع والاهتمام، لأنها الركيزة الأساسية لنجاح مسابقاتنا المحلية".

من جانبه، ثمّن سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة رئيس لجنة الحكام زيارة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لتجمع الحكام، مؤكد أن هذه الزيارة دليل اهتمام مجلس الإدارة ببرامج التحكيم التي تعدها وتنفذها لجنة الحكام، وقال: " إن قضاة الملاعب يثمنون اهتمام ودعم الشيخ راشد بن حميد النعيمي لهم , ومتابعته لعمل الحكام لها أثر إيجابي كبير في المعنويات, وتنعكس في التدريبات وبقية البرامج".

حضر اللقاء الأمين العام للاتحاد محمد عبدالله هزام الظاهري، وعضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام سالم علي الشامسي، ونائب رئيس اللجنة محمد عمر، وبقية أعضاء لجنة الحكام بالاتحاد.

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