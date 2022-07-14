طاقم حكام أسباني لمباراة الأهلي و بيراميدز في الدوري المصري ..رسمياً

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الكرة عن تعيين طاقم حكام إسبانى لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز في التاسعة مساء السبت على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر مسابقة الدورى، والطاقم بقيادة كارلوس ديل سيرو جراند ، وجاءت أسماء الحكام كالتالي :

مواجهات الأهلي ضد بيراميدز دائما ما تتسم بالندية والإثارة بسبب القدرات الفنية العالية في كلا الفريقين، ولها حسابات خاصة عند جماهير الأهلي بسبب تاريخ المواجهات السابقة بين الفريقين منذ تحويل اسم النادي من الأسيوطي سبورت إلى بيراميدز، وكان التفوق في البداية في المواجهات المباشرة لصالح بيراميدز، قبل أن يستعيد الأهلي توازنه في آخر المواجهات بين الفريقين.

مواجهة الأهلي وبيراميدز مساء السبت ستكون حاسمة في فض الشراكة بشأن عدد مرات الفوز بين الفريقين منذ تغيير اسم النادي السماوي إلى بيراميدز، بعدما تساوى الفريقين في عدد مرات الفوز بعد فوز الأهلي على بيراميدز في ربع نهائي الكأس بهدفين مقابل هدف.

وفاز بيراميدز في مسماه الحالي" على الأهلي ثلاث مرات منهم مرتين في الدوري والثالثة في الكأس ، قبل أن ينتفض الفريق الأحمر ويحقق نتائج إيجابية ضد بيراميدز، بدايتها في موسم 2019 / 2022 تحت قيادة السويسري رينيه فايلر والذي قاد الأهلي للفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

تبعها تحقيق الفوز الثاني على بيراميدز في مسماه الجديد تحت قيادة بيتسو موسيماني في الدور الأول من الموسم الحالي 2021 / 2022 بعدما أسقط الفريق السماوي بثلاثية نظيفة، قبل أن تستمر صحوة أبناء التتش ويهزمن السماوي بهدفين مقابل هدف في ربع نهائي النسخة القديمة من كأس مصر ويقصونه من البطولة، ليتساوى الفريقين في عدد مرات الفوز، وإن كان الأهلي يتفوق في تاريخ مواجهات الفريقين بعد حساب المواجهات كاملة قبل تحويل اسم النادي من الأسيوطي إلى بيراميدز، وفي حال فوز الأهلي في موقعة السبت سيتفوق على الفريق السماوي في عدد مرات الفوز بمسماه الحالي.

وإجمالا، التقي الأهلي وبيراميدز من قبل في 14 مباراة بواقع 11 مباراة في الدوري و3 بكأس مصر ، حقق المارد الأحمر الفوز في 6 لقاءات بينما حقق بيراميدز الفوز في 4 لقاءات وانتهت 4 مواجهات أخرى بالتعادل ، سجل الاهلى 17 هدف وسجل بيراميدز 9 أهداف وكان التعادل السلبى شعار أول مواجهة بين الفريقين فيما انتهت المواجهة الأخيرة بفوز الشياطين الحمر بثلاثية دون رد ، كما حقق الأهلى الفوز بخماسية دون رد وهو أكبر فوز.