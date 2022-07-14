شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع عاجل لمجلس المصري لمناقشة الانتخابات والملفات العالقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عاطف مبروك نائب رئيس النادي المصري، أن اللجنة السباعية المكلفة بإدارة النادي ستعقد خلال ساعات قليلة اجتماعا لمناقشة عدة أمور مهمة وحسم الملفات العالقة بالنادي.

وقال مبروك في تصريحات لليوم السابع، أن الجلسة ستشهد التطرق لكافة الأمور وأبرزها تحديد فتح باب الترشح للانتخابات، بعدما ترددت أنباء قوية عن فتح باب الترشح يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى حسم عدد من الملفات العالقة أبرزها مستحقات كازادي كاسينجو والتي تسببت في صدور حكم من المحكمة الرياضية بإيقاف قيد المصري.

ويعاني النادي المصري، من العديد من الأزمات المادية، أبرزها أزمة إيقاف القيد بسبب مستحقات كازادي كاسينجو لاعب الوداد المغربي السابق، حيث تواصلت اللجنة السباعية مع نادي الوداد من أجل تقسيط المستحقات لحل الأزمة.

كما يعاني المصري من أزمة أخرى، بعد تقدم التونسي معين الشعباني مدرب الفريق السابق، بشكوى ضد النادي للمطالبة بمستحقاته المادية المتأخرة والشرط الجزائي.

من ناحية أخرى، يبدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويشهد المران عودة الثنائي عمرو موسى وايزي ايميكا واللذين كانا قد غابا عن مباراة الأمس لتراكم الانذارات.

وفضل الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن، عدم منح اللاعبين أي راحة قبل مواجهة الاتحاد، نظراً لضيق الوقت، ليبدأ الفريق استعداداته بعد أقل من 24 ساعة على نهاية مباراته أمام فاركو بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.