شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فراعنة خطفوا الأضواء فى الدور الأول بأمم أفريقيا لليد 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد للرجال أن يظهر بشكل قوى فى الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر و تستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى قبل خوض أدوار خروج المغلوب.

وشهد الدور الأول تألق ملحوظ ل 5 لاعبين وهم ، أكرم يسرى الذى إستطاع الحصول على لقب أفضل لاعب فى أول لقاء للفراعنة أمام الكاميرون حتى سجل 11 هدفا فى الدور الأول .

كما تألق أيضا فى الدور الأول كلا من ، أحمد هشام سيسة الذى إستطاع أن يحتل المركز الأول حتى الأن بين هدافى الفراعنة برصيد 13 هدف و أيضا حارس المرمى المتألق محمد على و اللاعبان أحمد خيرى و يحيى خالد الذى حصل على لقب أفضل لاعب أمام المغرب .

وتأهل منتخب اليد إلى دور الثمانية بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، ثم المغرب 36/21 حيث إن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.