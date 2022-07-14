فلامنغو يتعاقد مع فيدال رسمياً

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم التشيلي أرتورو فيدال قادما من إنتر ميلانو.



ونشر فلامنغو مقطع فيديو ترحيبيا بالنجم التشيلي، مشيرا إلى أنه سيرتدي الرقم 32.

وكان نادي إنتر وصيف بطل الدوري الإيطالي، أعلن الاثنين الماضي، عن رحيل فيدال بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

وكان فيدال، بدأ مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونخ (2015-2018) الألمانيين، ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر (منذ 2020) الإيطاليين وبرشلونة الإسباني (2018-2020).

وتوج فيدال (35 عاما) بألقاب الدوريات الإيطالي والألماني والإسباني كما فاز مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا في مناسبتين 2015 و2016.