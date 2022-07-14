اخبار الرياضه

فلامنغو يتعاقد مع فيدال رسمياً

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر فلامنغو يتعاقد مع فيدال رسمياً والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي فلامنغو البرازيلي اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب الوسط المخضرم التشيلي أرتورو فيدال قادما من إنتر ميلانو.

 

ونشر فلامنغو مقطع فيديو ترحيبيا بالنجم التشيلي، مشيرا إلى أنه سيرتدي الرقم 32.

 

وكان نادي إنتر وصيف بطل ، أعلن الاثنين الماضي، عن رحيل فيدال بعد فسخ العقد بين الطرفين بالتراضي.

 

وكان فيدال، بدأ مسيرته الكروية مع كولو كولو التشيلي (2005-2007) قبل الاحتراف في القارة العجوز مع أندية باير ليفركوزن (2007-2011) وبايرن ميونخ (2015-2018) الألمانيين، ويوفنتوس (2011-2015) وإنتر (منذ 2020) الإيطاليين وبرشلونة الإسباني (2018-2020).

 

وتوج فيدال (35 عاما) بألقاب الدوريات الإيطالي والألماني والإسباني كما فاز مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا في مناسبتين 2015 و2016.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا