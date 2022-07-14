شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة ساخنة بين حسام حسن ولاعبي المصري قبل الاستعداد للاتحاد السكندري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، جلسة ساخنة مع لاعبي الفريق، وجه خلالها تحذيرات قوية للاعبين مهددا باستبعاد المقصرين من التشكيل الأساسي، وذلك بعد التعادل في المباراة الماضية أمام فاركو سلبيا، في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة 24 بالدوري العام.

وشدد مدرب المصري على أن الفترة المقبلة لا تحتمل التهاون من جانب اللاعبين مشيرا إلى أهمية التسلح بالروح والحماس على أرض الملعب، وأكد مدرب المصري أن فرصة المشاركة ستتاح فقط للاعبين الذين يقاتلون عليها من أجل مصلحة الفريق.

وأغلق الجهاز الفني للنادي المصري، صفحة مباراة فاركو، استعداداً للقاء القادم أمام الاتحاد السكندري، وطالب حسام حسن المدير الفني للفريق، اللاعبين، بضرورة التركيز على اللقاء القادم مشدداً على أهمية حصد الثلاث نقاط واستعادة نغمة الانتصارات في المسابقة المحلية للابتعاد عن منطقة الخطر في جدول مسابقة الدوري العام.

ويستعد المصري لمواجهة الاتحاد السكندري، في المباراة المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل على استاد برج العرب بالأسكندرية ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدوري العام في قمة ساحلية على شاطئ الإسكندرية.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.