7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 14 / 7 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تقديم ويجان الانجليزي عرضا بقيمة 1.5 مليون استرليني لضم محمود جاد حارس مرمى إنبي
تصدر محمد علي حارس الفراعنة قائمة أفضل حراس بطولة أفريقيا، بـ18 تصدي من 37 تصويبة بنسبة 49%، عقب نهاية الدور الأول من البطولة التى تستضيفها مصر حتى 18 يوليو الجارى.
ونجح منتخب مصر ، فى حسم التأهل الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا، متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتحقيق فوزين على كل من الكاميرون والمغرب تواليا.
كشف مصدر داخل نادي إنبي تفاصيل مفاوضات نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى للتعاقد معه خلال الصيف الحالي، وتدعيم صفوف النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".
أكد المصدر أن البحريني طلال الحماد رئيس نادي ويجان عقد جلسة مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في التجمع الخامس استمرت لأكثر من 4 ساعات.
يعقد اتحاد الكرة ، جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد وصوله القاهرة ، لمناقشة العنصر المصري في جهازه الذي سيتم الإعلان عنه كاملا الأسبوع المقبل.
وهناك بعض السير الذاتية التي سيطرحها اتحاد الكرة على فيتوريا للعمل معه، مثل محمد شوقي وعادل مصطفى وسيد معوض وغيرهم على أن يختار فيتوريا العنصر المصري من بينهم.
توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق علي البقاء حتي مباراة سموحة في الدورى والمقرر لها 24 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى.
وكان الزمالك قد اتفق مع بن شرقي علي البقاء حتي مباراة الأهلي المقرر لها 21 يوليو في نهائي كأس مصر ، قبل الرحيل عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وفي ظل المنافسة الشرسة في بطولة الدورى، فقد توصل الطرفان الي اتفاق ببقاء بن شرقي حتي مباراة سموحة لما تحمله المواجهة من أهمية كبرى في المنافسة علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي .
دعم مجلس إدارة المقاولون العرب، قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عودة، بتوقيع غرامة مادية على أحمد علي مهاجم الفريق، بعد إهدار اللاعب لركلة جزاء لفريقه أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.
وقال محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لليوم السابع: الجهاز الفني وقع الغرامة على اللاعب تطبيقا للائحة الخاصة بالفريق، ولذلك لا نتدخل في قرارات الجهاز الفني، وتصريحات محمد عودة عن العقوبة تم تأويلها بشكل غير صحيح وثقتنا كاملة في أحمد علي وكل اللاعبين.
تلقي أبو جبل عرضا من نادي وفاق سطيف الجزائري للانتقال اليه علي سبيل الإعارة من النصر السعودي ، بعدما طلب حسام البدري المدير الفني الجديد لوفاق سطيف ضم الحارس لتدعيم هذا المركز ، ومن المنتظر ان يتوصل الحارس لاتفاق مع نادي النصر السعودي باعارته للنادي الذي يرغب هو في التعاقد معه وفقا للمفاوضات مع الأندية المختلفة.
ورفض مسئولو نادي الزمالك المفاوضات الودية التي قام بها محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق بعدما عقد جلسة مع مسئولي الزمالك وطلب الرحيل في الوقت الحالي دون الانتظار لنهاية الموسم حتي يتمكن من الانضمام لناديه الجديد وحسم مصيره عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وإعلان إدارة النادي عدم رغبتها في التجديد له.
كشف مصدر داخل النادي الأهلي ترتيبات إدارة ناديه لوليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بعد بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.
وأكد المصدر أن وليد سليمان اعلن اعتزاله كرة القدم وابلغ الأمر لإدارة ناديه التي اكدت للاعب احترامها لقراره وتدعيمه خاصة وان الحاوي يعد واحد من اهم لاعبي جيله واكثرهم مساهمة في حصد البطولات.