7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 14 / 7 / 2022، العديد من الأحداث الرياضية الهامة وأبرزها، تقديم ويجان الانجليزي عرضا بقيمة 1.5 مليون استرليني لضم محمود جاد حارس مرمى إنبي

ونجح منتخب مصر ، فى حسم التأهل الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا، متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتحقيق فوزين على كل من الكاميرون والمغرب تواليا.

تصدر محمد علي حارس الفراعنة قائمة أفضل حراس بطولة أفريقيا، بـ18 تصدي من 37 تصويبة بنسبة 49%، عقب نهاية الدور الأول من البطولة التى تستضيفها مصر حتى 18 يوليو الجارى.

وهناك بعض السير الذاتية التي سيطرحها اتحاد الكرة على فيتوريا للعمل معه، مثل محمد شوقي وعادل مصطفى وسيد معوض وغيرهم على أن يختار فيتوريا العنصر المصري من بينهم.

يعقد اتحاد الكرة ، جلسة مع روي فيتوريا المدير الفني الجديد لمنتخب مصر بعد وصوله القاهرة ، لمناقشة العنصر المصري في جهازه الذي سيتم الإعلان عنه كاملا الأسبوع المقبل.

أكد المصدر أن البحريني طلال الحماد رئيس نادي ويجان عقد جلسة مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في التجمع الخامس استمرت لأكثر من 4 ساعات.

كشف مصدر داخل نادي إنبي تفاصيل مفاوضات نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى للتعاقد معه خلال الصيف الحالي، وتدعيم صفوف النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

توصل مسئولو نادي الزمالك لاتفاق مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق علي البقاء حتي مباراة سموحة في الدورى والمقرر لها 24 يوليو الجاري ضمن مباريات الجولة الـ 25 للدورى.

وكان الزمالك قد اتفق مع بن شرقي علي البقاء حتي مباراة الأهلي المقرر لها 21 يوليو في نهائي كأس مصر ، قبل الرحيل عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وفي ظل المنافسة الشرسة في بطولة الدورى، فقد توصل الطرفان الي اتفاق ببقاء بن شرقي حتي مباراة سموحة لما تحمله المواجهة من أهمية كبرى في المنافسة علي لقب الدورى للموسم الثاني علي التوالي .

المقاولون يكتفى بالغرامة المادية على أحمد على ويجدد ثقته فى اللاعب