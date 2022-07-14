شكرا لقرائتكم خبر عن 43 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة العالم للخماسى الحديث مصر 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الاتحاد المصري للخماسي الحديث برئاسة المهندس شريف العريان عن عدد الدول التي أكدت مشاركتها في بطولة العالم للكبار والتي ستقام في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو الجاري.

وجاء عدد الدول التي أكدت مشاركتها في البطولة 43 دولة كالتالي:

الأرجنتين، البرازيل، بلغاريا، بوركينا فاسو، كندا، شيلي، الصين، تايوان، كولومبيا، التشيك، الأكوادور، أستونيا، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، بريطانيا، جواتيمالا، المجر، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، كازاخستان، كوريا، لاتفيا، ليتوانيا، مالي، المكسيك، مولدوفا، بيرو، بولندا، إسبانيا، السويد، سويسرا، تركيا، أوكرانيا،

أمريكا، أوزبكستان، فنزويلا، كرواتيا، الدنمارك، البرتغال، صربيا بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.

وكان المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد قرر بالاجماع، في مارس الماضي، إسناد تنظيم بطولة العالم للكبار إلى مصر بدلًا من الصين التي اعتذرت بسبب تداعيات فيروس كورونا.