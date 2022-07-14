شكرا لقرائتكم خبر عن بدون راحة.. المصرى يبدأ استعداداته لمواجهة الاتحاد السكندري فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم الخميس على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب تدريباته استعدادًا لمباراته بالجولة الخامسة والعشرين من الدوري ، والتي تجمعه بفريق الاتحاد السكندري والمقرر إقامتها في التاسعة مساء الاثنين المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

ويشهد المران عودة الثنائي عمرو موسى وايزي ايميكا واللذين كانا قد غابا عن مباراة الأمس لتراكم الانذارات.

وفضل الجهاز الفني للمصري بقيادة حسام حسن، عدم منح اللاعبين أي راحة قبل مواجهة الاتحاد، نظراً لضيق الوقت، ليبدأ الفريق استعداداته بعد أقل من 24 ساعة على نهاية مباراته أمام فاركو بالجولة الرابعة والعشرين من الدوري والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 11 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 27 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز في 6 مباريات وتعادل في 9 أخرى وخسر مثلهم، وسجل لاعبو المصري 27 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.