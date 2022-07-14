شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعيد الأمل لدكة الأهلى بعد تصريح "الأكثر استحقاقا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعاد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي الأمل لدكة الفريق الأحمر بعد تصريحاته التي أكد أنه سيعتمد على اللاعبين الأكثر استحقاقا والتي ستبذل مجهود مضاعف في التدريبات، لاسيما وأن بيتسو موسيماني المدير الفني السابق كان يعتمد على مجموعة محددة من الأسماء في المباريات.

تصريحات سواريز أثلجت صدور اللاعبين الاحتياطيين بالأهلي، وجددت الأمل في أن يكون لهم دور مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة، بعدما ابتعدوا عن المشاركة في المباريات، لاسيما وأن المعيار في المشاركة لم يعد المشاركة الأساسية للمجموعة التي كانت تحظى بفرصة المشاركة في المباريات الماضية، ولكن للأكثر اجتهادا والتزاما بتنفيذ تكتيك وطريقة لعب المدرب.

وهناك أكثر من لاعب يترقبون الحصول على فرصة المشاركة مع الأهلي بعدما غابوا طوال الفترة الماضية مثل محمود متولي وبدر بانون وأحمد نبيل كوكا وزياد طارق وحسام حسن ومحمد فخري ومحمد أشرف ومحمد محمود، حيث اشتكت الأسماء السابق ذكرها من التهميش في وجود موسيماني على رأس القيادة الفنية.

وبات الأمر مختلف أمام دكة الأهلي بشأن حجز مكان في التشكيل الأساسي، بعدما أصبح معيار تقييم اللاعبين من المشاركة هو الاجتهاد وتنفيذ تعليمات الجهاز الفني وتقليل الأخطاء التي يقعون فيها خلال مشاركتهم في المباريات.

وأكد سواريز في تصريحات سابقة: سواريز: "كل مباراة لها أحداثها الخاصة بها وكل اللاعبين مهمين بالنسبة لي، وأثناء الأسبوع اللاعبين تعمل انتظارا لاستدعاء أىّ منهم للمشاركة في المباريات كما حدث في مباراة فيوتشر، ونحاول خلق ثقافة استحقاق داخل الأهلي ومن يعمل أكثر سيكون له الحق أن يلعب".

واستطرد: "جئت إلى هنا من وقت قليل وقلت أمامنا تحد كبير، نسعى لأن نضع شخصية واضحة في الملعب وأن يكون الفريق ثابت ومتوازن ويضغط بقوة ويصبح هجومه مميزا، وسوف يكون هناك عروض قوية ترضى الجماهير ولكن نحتاج إلى وقت ومع ضغط المباريات تكون الأمور أصعب".

وشدد شواريز: "كان لدينا طريق محدد نعمل به، كان لا بد من تنظيم الفريق دفاعيا في المقام الأول، والأسبوع الماضي حصلنا على وقت وعملنا على الجوانب الهجومية، كان مهما أن يستوعب اللاعبين الأفكار وكيفية تطبيقها في الملعب، لكن ما زال أمامنا طريق نسير به".