شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سيسة هداف فراعنة اليد فى الدور الأول بأمم أفريقيا برصيد 13 هدفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

إستطاع أحمد هشام سيسة لاعب منتخب مصر لكرة اليد أن يصبح هداف الفراعنة فى الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وذلك برصيد 13 هدفا .

بينما سجل أكرم يسرى 11 هدفا و أحمد الأحمر 8 أهداف و تساوى على زين مع يحيى خالد برصيد 6 أهداف لكل منهما .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب اليد غدا الجمعة فى الثامنة مساء مع نظيره الجزائرى فى ربع النهائى على صالة حسن مصطفى .

وتأهل منتخب اليد إلى دور الثمانية بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، ثم المغرب 36/21 حيث إن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل