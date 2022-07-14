شكرا لقرائتكم خبر عن منع الحراس الأجانب يصدم حسام البدرى فى ضم أبوجبل إلى وفاق سطيف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقفت لوائح الدورى الجزائرى حائلا، أمام حسام البدرى المدير الفنى الجديد لفريق وفاق سطيف فى تحقيق رغبته فى ضم محمد أبو جبل لصفوفه فريقه الجديد علي سبيل الإعارة من النصر السعودي ، بعدما طلب حسام البدري من إدارة سطيف تدعيم هذا المركز، حيث تمنع اللوائج الأندية الجزائرية من ضم حراس أجانب.

ورفض مسئولو نادي الزمالك المفاوضات الودية التي قام بها محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق بعدما عقد جلسة مع مسئولي الزمالك وطلب الرحيل في الوقت الحالي دون الانتظار لنهاية الموسم حتي يتمكن من الانضمام لناديه الجديد وحسم مصيره عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وإعلان إدارة النادي عدم رغبتها في التجديد له.

وطلب أبو جبل من مسئولي الزمالك ان يرحل في الوقت الحالي خاصة ان هناك ازمة بينه وبين نادي النصر السعودي الذي يرغب في اعارته عقب التعاقد مع الحارس الكولومبي اوسبينا ، ولا يزال الحارس لم يحدد مصيره حتي الان ويرغب في حسم تلك الأمور، في مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته المتأخرة للنادي ، الا ان مسئولي الزمالك رفضوا طلب أبو جبل وتمسكوا ببقاءه حتي نهاية الموسم والا سيتم تصعيد الامر في الفيفا.