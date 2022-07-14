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الامارات | رداً على أنباء عودته إلى برشلونة.. باريس سان جيرمان يفاجئ ميسي!

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ نادي باريس سان جيرمان النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفكرة تمديد عقده في وقت ترددت أنباء حول رغبة "البرغوث" في مغادرة النادي الفرنسي والعودة إلى قواعده في برشلونة النادي الذي صنع أسطورته في ملاعب كرة القدم.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن باريس سان جيرمان استفاد من صفقة التعاقد مع ميسي من الناحية التسويقية إذ ارتفعت إيرادات النادي 13%، في وقت تبدي جماهير النادي غضبها من اللاعب الذي تسبب بشكل غير مباشر في خروج الفريق الباريسي مبكراً من على يد الذي توج لاحقاً باللقب، لاسيما أن ميسي أهدر ضربة جزاء في مباراة الذهاب كانت ستلعب دوراً حاسماً في التأهل لولا الرد القوي من النادي الملكي في الإياب.

يذكر ان عقد ميسي سينتهي في صيف عام 2023 فيما أبدى باريس سان جيرمان تمديد عقده حتى 2024.

ولا يعيش ميسي في أجواء إيجابية بحسب "ليكيب" الفرنسية التي أكدت أن النجم الأرجنتيني متحالف مع ابن قارته اللاتينية البرازيلي في قضية الحارس الأساسي للفريق إذ يطالب بالكوستاريكي نافاس في وقت يشكل زميلهما كيليان مبابي والإيطالي فيراتي حلفاً لرسم خارطة طريق الفريق مع المدرب الجديد غالتييه الذي بدوره يرضخ لمطالبة مبابي بأن يكون الإيطالي دوناروما هو الحارس الأساسي للفريق.

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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