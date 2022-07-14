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76 هدفا حصيلة فراعنة اليد فى الدور الأول بأمم أفريقيا

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القاهرة - سامية سيد - أنهى منتخب مصر لكرة اليد الدور الأول ببطولة كأس الأمم الأفريقية محققا العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون و المغرب، ليتأهل لمواجهة الجزائر غدا فى ربع النهائى .

و سجل لاعبو منتخب مصر فى الدور الأول 76 هدفا فى المركز الرابع من حيث الأهداف ، بينما جاءت الكونغو الديمقراطية فى المركز الأول برصيد 195 هدفا يليها أنجولا 117 هدفا ثم السنغال برصيد 98 هدفا .

و حقق منتخب مصر الفوز على الكاميرون فى ضربة البداية بنتيجة 40/17 ثم المغرب بنتيجة 36/21 .

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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