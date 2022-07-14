شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى لكرة اليد يوقع مع تونس عقد استضافة البطولة الأفريقية للأندية أبطال الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم توقيع العقد الرسمي لتنظيم تونس للنسخة رقم 43 لبطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري رجال وسيدات لكرة اليد على هامش بطولة افريقيا التى تنظمها مصر للمنتخبات ، ومن المقرر أن تقام البطولة خلال الفترة من 30 سبتمبر إلى 9 أكتوبر 2022.

ووُقع العقد بين منصورو أريمو رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد والجامعة التونسية لكرة اليد ممثلة في شخص رئيسها كريم الهلالي.

كما تم من خلال هذا العقد منح الحقوق الحصرية للنقل التليفزيوني والتسويق للبطولة لصالح الجامعة التونسية لكرة اليد.

جدير بالذكر أن الزمالك هو بطل البطولة الأفريقية للأندية أبطال الكؤوس، في حين توج الأهلي بلقب كأس السوبر الأفريقي ويشارك في بطولة العالم للأندية "سوبر جلوب" بالملكة العربية السعودية في أكتوبر المقبل.