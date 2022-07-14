محاضرة فنية وتدريبات خططية لمنتخب الشاطئية استعدادا لمواجهة غانا

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القاهرة - سامية سيد -

واصل منتخب مصر للكرة الشاطئية، بقيادة مصطفى لطفى، تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب غانا في 23 يوليو الجارى في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية موزمبيق 2022

وخضع لاعبو المنتخب لفحص طبى شامل بمعرفة الإتحاد الإفريقي للتأكد من سلامة اللاعبين قبل السفر إلى غانا يوم 20 من الشهر الجارى.

ويعكف الجهاز الفنى للمنتخب حالياً على مشاهدة أكبر عدد من المباريات لمنتخب غانا لدراسة نقاط القوة والضعف فى المنافس قبل وضع خطة المباراة خصوصا فى ظل عملية الإحلال والتجديد، التى يمر بها منتخب مصر فى الوقت الحالى عقب توقف النشاط لمدة عام.

وحرص المدير الفنى لمنتخب مصر على مشاهدة لاعبيه لبعض المباريات للفريق المنافس ، وشرح طريقة اللعب التى يعتمد عليها منتخب غانا فى مبارياته الأخيرة، وكشف كافة الجوانب الخططية والفنية المتعلقة بالمباراة.

واختار مدرب المنتخب قائمة لاعبين تضم كلاً من: مصطفي سمير، عبدالعزيز صباح، حسان محمد، مصطفى أحمد، حسام سلامة، هيثم عاطف، أحمد الشحات، عبدالرحمن حسن، مصطفى على، محمد عبدالنبى، محمد السيد، اسلام أحمد، بلال عارف، أحمد ناصر، كريم شحاته، اسماعيل بهجت، ابراهيم حسن، رجب برعى، أحمد سليمان، اسلام هشام.

ويضم الجهاز الفنى المعاون كلا من أحمد أبوسريع، المدرب العام، محمد فوزى ، مدرباً لحراس المرمى، الدكتور عباس حسنين طبيباً.