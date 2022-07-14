شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يواجه بطل كوريا فى بطولة wtt star لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يخوض اليوم عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة منافسات دور الـ 16 ببطولة wtt star contender ، بعد الفوز فى دور الـ 32 من منافسات البطولة على اللاعب اليابانى .

ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع منافسه الكوري ليم جونج هون الذى تغلب على لاعب نيجيريا بنتيجة 3/2.

وجاء تأهل عصر بعد الفوز على لاعب اليابان توموكازو المصنف السابع على العالم والأول فى اليابان بنتيجة 3/2 ، وتغلب من قبله على اليابانى شنسوكى توجامى المصنف على العالم بنتيجة 3/1 بدور ال 64 .

كان عمر عصر قد حقق المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بمدينة وهران بالجزائر بعدما خسر من بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2