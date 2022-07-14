شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. سيد حسين حارس اليد: كان حلمى أصبح ضابط و بحب عمرو دياب و حماقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبين والمدربين على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب يتجرد فيه اللاعب أو المدرب من البطولات والألقاب التى حققها، ويظهر من خلاله الاهتمام بحياته الشخصية وهواياته، ونجم اليوم فى بره الملعب سيد حسين حارس مرمى فريق يد سبورتنج .

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

معنديش هوايات غير الرياضة .

بتدخل المطبخ ؟

بدخل أعمل حاجات خفيفة قوى .

إيه الأكلة التى تتميز فيها ؟

مفيش أى أكلة .

من نجمك المفضل ؟

أحمد السقا .

من مطربك المفضل ؟

عمرو دياب و محمد حماقى و تامر عاشور و اليسا .

لو لم تكون لاعبا كنت تتمنى تكون أيه ؟

ضابط.

مين من نجوم السينما كنت تتمنى تكون مثله ؟

أحمد السقا أو أحمد عز .

بتحب الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

الكاجوال و لكن الفورمال له وقته .