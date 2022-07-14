شكرا لقرائتكم خبر عن محمد علي أفضل حارس فى الدور الأول لأمم أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تصدر محمد علي حارس الفراعنة قائمة أفضل حراس بطولة أفريقيا، بـ18 تصدي من 37 تصويبة بنسبة 49%، عقب نهاية الدور الأول من البطولة التى تستضيفها مصر حتى 18 يوليو الجارى.

ونجح منتخب مصر ، فى حسم التأهل الدور الأول من بطولة أمم أفريقيا، متصدرا المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة بتحقيق فوزين على كل من الكاميرون والمغرب تواليا.

وعلى مستوى المنتخبات، جاء منتخب مصر في المركز الرابع من حيث التصويبات والأهداف، حيث جاء الترتيب على النحو التالي:

1- أنجولا - 3 مباريات - 171 تصويبة - 117 هدف (68%) 2- الكونغو الديمقراطية - 3 مباريات - 152 تصويبة - 105 هدف (69%)

3- زامبيا - 3 مباريات - 152 تصويبة - 195 هدف (69%)

4- السنغال - 3 مباريات - 154 تصويبة - 98 هدف (64%)

5- مصر - مباراتين - 116 تصويبة - 76 هدف (66%)

6- زامبيا - 3 مباريات - 169 تصويبة - 71 هدف (42%)

7- غينيا - مباراتين - 94 تصويبة - 63 هدف (67%)

8- تونس - مباراتين - 81 تصويبة - 60 هدف (74%)

9- كاب فيردي - مباراتين - 91 تصويبة - 59 هدف (65%)

10- المغرب - مباراتين - 91 تصويبة - 56 هدف (62%)

11- نيجيريا - مباراتين - 85 تصويبة - 47 هدف (55%)

12- الجابون - مباراتين - 89 تصويبة - 45 هدف (51%)

13- الكاميرون - مباراتين - 90 تصويبة - 45 هدف (50%)

وتأتي مواجهات دور الـ8 لبطولة أفريقيا لكرة اليد المقرر لها الجمعة المقبل على النحو التالي:

غينيا x المغرب

تونس x الكونغو الديمقراطية

أنجولا x كاب فيردي

مصر x الجزائر