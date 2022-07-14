الامارات | ترتيب محمد صلاح بين أغلى المهاجمين في العالم.. لاعب واحد يساويه بالقيمة! (فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب محمد صلاح بين أغلى المهاجمين في العالم.. لاعب واحد يساويه بالقيمة! (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفرف اسم النجم المصري محمد صلاح علماً في سماء كرة القدم العالمية، ولا يخلو حضوره في قوائم "الأفضل والأغلى والأكثر" بكل تصنيف للاعبين الأبرز في الساحرة المستديرة، حتى أصبح أخيراً رابع أغلى مهاجم في العالم بقيمة تسويقية قدرها 90 مليون يورو متساوياً مع مهاجم توتنهام الإنجليزي هاري كين، بحسب موقع "ترانسفير ماركت".

ويعتبر الفرنسي كيليان مبابي الذي اختار البقاء في باريس سان جيرمان على الرحيل إلى ريال مدريد، الأعلى قيمة تسويقية بـ 160 مليون يورو، يليه النرويجي إيرلينغ هالاند المنتقل من بوروسيا دورتوند الألماني إلى مانشستر سيتي بقيمة تسويقية قدرها 150 مليون يورو، وجاء البرازيلي فينسيوس جونيور المتوج مع ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا في المركز الثالث بواقع 100 مليون يورو.

وتالياً ترتيب أغلى المهاجمين في العالم من ناحية القيمة التسويقية:

1- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان): 160 مليون يورو

2- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي): 150 مليون يورو

3- البرازيلي فينسيوس جونيور (ريال مدريد): 100 مليون يورو

4- المصري محمد صلاح (ليفربول): 90 مليون يورو

5- الإنجليزي هاري كين (توتنهام): 90 مليون يورو

6- الصربي دوشان فلاهوفيتش (يوفنتوس): 85 مليون يورو

7- الفرنسي كريستوفر نكونو (لايبزيغ): 80 مليون يورو

8- الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز (انتر ميلان): 75 مليون يورو

9- الإنجليزي جادون سانشو (مانشستر يونايتد): 75 مليون يورو

10- الكوري الجنوبي هيونج مين سون (توتنهام): 75 مليون يورو.

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