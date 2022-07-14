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الامارات | نجم بايرن ميونيخ يعرض نفسه على ريال مدريد

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متابعات - محمد الحتو 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونيخ يعرض نفسه على والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية بأن الجناح الألماني ليروى ساني، لاعب بايرن ميونيخ عرض خدماته على ريال مدريد خصوصاً أنه لم يتأقلم مع أجواء النادي البافاري ويرغب في الرحيل للدوري الإسباني.

وكان ساني قد انتقل إلى بايرن ميونيخ قادماً من مانشستر سيتي لكنه لم يقدم العرض المنتظر منه في البايرن مما دفعه للتفكير جدياً في الرحيل على الرغم من أن عقده مع ناديه ينتهي في صيف 2025.

ولا يمر ساني بحالة نفسية جيدة في بايرن ميونيخ خصوصاً أنه تنازل عن قميص الرقم 10 للنجم السنغالي ساديو ماني الوافد الجديد إلى الفريق.

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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