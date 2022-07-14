ماذا قال المدير الفني لتشيلسي حول التعاقد مع رونالدو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

علق توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي الإنجليزي، على إمكانية التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق مانشستر يونايتد، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.



وقال توماس توخيل في تصريحات لشبكة “سكاي سبورتس"، ردا على إمكانية التعاقد مع رونالدو: "لا استبعد ضم مهاجم، لكن الأولوية لنا هي تدعيم خط الدفاع".

وأضاف توخيل: "لقد رحل عن تشيلسي أكثر من مدافع هذا الصيف، ونريد تعويضهم بصفقات جديدة".

وكانت تقارير صحفية، أكدت مؤخرا، أن كريستيانو رونالدو طالب إدارة مانشستر يونايتد بالموافقة على رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد فشل الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وغاب كريستيانو رونالدو عن المشاركة مع مانشستر يونايتد في الجولة التحضرية، استعدادا للموسم الجديد.

وينتهي عقد رونالدو مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل 2022-2023.

شارك رونالدو مع مانشستر يونايتد في 39 مباراة في مختلف المسابقات الموسم المنقضي، سجل خلالهم 24 هدفا، وصنع 3 آخرين.

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 30 مليون يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.