دار الفؤاد ومستشفيات كبيرة رفضت تستقبل الحالة .. أحمد حسام ميدو : القطاع الطبي في مصر مهزلة

الشارقة - اميمة ياسر - نشر أحمد حسام ميدو، فيديو جديد له عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وعلق أحمد حسام ميدو علي الفيديو، قائلا: "القطاع الطبي في مصر في البقلاوة".

وفي الفيديو قال ميدو

أول امبارح كنت في الساحل ، جالي تليفون ان حمايا تعبان جدا ، حالته مش سهلة ومريض سرطان .

وتابع ميدو نزلنا مصر ، مافيش مستشفى راضية تستقبله ، وتابع أن السبب مافيش دكاترة ، الدكاترة أجازة .

واستنكر ميدو ماحدث قائلا: ده اسمه كلام لفينا بالراجل لحد ما كلمت صحبي ودخلته عناية مركزة .

وتابع ميدو : الناس الغلابة هتعمل ايه ؟ وشدد ميدو قائلا : ازاي مافيش سيستم ان يبقى في دكاترة في العيد ، ووصف القطاع الطبي في مصر بـ "مهزلة"

وذكر ميدو ان المستشفيات التي رفضت استقبال الحالة هى مستشفيات كبيرة ومنها دار الفؤاد .

واختتم قائلا : حاجة تزعل والله ، قسم الطب ان تبقى تحت أمر الناس .