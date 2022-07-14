شكرا لقرائتكم خبر عن محمود جاد حارس إنبى يقترب من ويجان الإنجليزي مقابل 1.5 مليون إسترليني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادي إنبي تفاصيل مفاوضات نادي ويجان أتلتيك الإنجليزي مع محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى للتعاقد معه خلال الصيف الحالي، وتدعيم صفوف النادي الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

أكد المصدر أن البحريني طلال الحماد رئيس نادي ويجان عقد جلسة مع أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي في التجمع الخامس استمرت لأكثر من 4 ساعات.

كشف المصدر على أن الطرفين اتفقا على ضم حارس إنبي مقابل 1.5 مليون إسترليني ومن المنتظر أن يستمر اللاعب مع الفريق البترولي حتى نهاية الموسم قبل الانضمام للنادي الإنجليزي.

في نفس السياق، كشف أيمن الشريعى، رئيس نادى إنبى، تفاصيل مكالمته مع طلال الحماد رئيس نادى ويجان الإنجليزي للتفاوض حول انتقال الدولى محمود جاد حارس مرمى الفريق البترولى إلى النادى الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

وأكد الشريعى خلال تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أن هناك اتصالا هاتفيا ورد إليه من رئيس نادى ويجان الإنجليزي للاستفسار حول ضم الحارس الدولى، موضحا أن الأمر لم يتطرق إلى أي تفاصيل مادية تخص الموضوع.

وأوضح الشريعى أنه لن يقف ضد مصلحة أي لاعب في فريق إنبى، مؤكدا أنه سيقوم بفعل الصالح الذى يهم الفريق.