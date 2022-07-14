شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يكتفى بالغرامة المادية على أحمد على ويجدد ثقته فى اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

دعم مجلس إدارة المقاولون العرب، قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة محمد عودة، بتوقيع غرامة مادية على أحمد علي مهاجم الفريق، بعد إهدار اللاعب لركلة جزاء لفريقه أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال محمد عادل عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة في تصريحات لليوم السابع: الجهاز الفني وقع الغرامة على اللاعب تطبيقا للائحة الخاصة بالفريق، ولذلك لا نتدخل في قرارات الجهاز الفني، وتصريحات محمد عودة عن العقوبة تم تأويلها بشكل غير صحيح وثقتنا كاملة في أحمد علي وكل اللاعبين

وسبق لأحمد علي اللعب لنادي الزمالك، في موسم 2013، حيث شارك في 53 مباراة سجل خلالهم 19 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.

بينما لعب أحمد علي 120 مباراة بقميص المقاولون العرب، حيث سجل 45 هدفاً وصنع 13 هدفاً أخر.

ووقع الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، غرامة مادية على أحمد علي عقب إهداره لركلة الجزاء، حيث قام عودة باستبدال اللاعب مباشرة بعد إهدار ركلة الجزاء وأعلن توقيع غرامة مادية عليه.