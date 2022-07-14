شكرا لقرائتكم خبر عن بيرو دوناتو وكلود فتال واحمد عمراوي يحصدون 3 مقاعد فى انتخابات الاتحاد الدولي للڤيتاسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح ثلاثي الرماية المصرية بحصد 3 مقاعد بالاتحاد الدولى للڤيتاسك وجاءت النتيجة بفوز بيرو دوناتو بمنصب سكرتير عام الاتحاد الدولي للڤيتاسك وهذه أول مرة يحصد هذا المنصب مصري الجنسية، وأيضا حصد كلود فتال علي منصب رئيس اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي للڤيتاسك وحصل احمد عمراوي علي عضوية اللجنة الفنية.

وجاءت هذه النتيجة بعد اجراء انتخابات في ايطاليا يوم أمس في أجواء هادئة سادها الود والاحترام بين جميع المنافسين.

وأعرب اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين الأفريقي والمصري للرماية عن سعادته بثقة الجمعية العمومية للڤيتاسك بأبناء مصر الذين أصبح لهم دور فعال وقوي في الرماية الدولية، مؤكداً علي أن دورهم القوي في رماية الڤيتاسك سيكون له تأثير ملحوظ في نجاح اللعبة علي مستوي العالم.

وأضاف حسنى سنركز على استكمال مسيرتنا في استضافة كبرى الأحداث العالمية والبطولات على الأراضي المصرية، والتي لاقت نجاحا كبيرا على مستوى المنافسة والتنظيم.

وأشار حسني، إلى أن الفترة المقبلة ستكون امتدادا لسلسلة النجاحات التي حققها الاتحاد على مدار السنوات الأخيرة من خلال إعداد أجيال جديدة تحافظ على زعامة مصر لعرش اللعبة على المستوى القاري والعربي والدولي، وتأهيل أبطال للمنافسة على أكبر البطولات العالمية والدورات الأولمبية.