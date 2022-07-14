شكرا لقرائتكم خبر عن وفاق سطيف يفاوض أبو جبل لاستعارته من النصر السعودي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقي أبو جبل عرضا من نادي وفاق سطيف الجزائري للانتقال اليه علي سبيل الإعارة من النصر السعودي ، بعدما طلب حسام البدري المدير الفني الجديد لوفاق سطيف ضم الحارس لتدعيم هذا المركز ، ومن المنتظر ان يتوصل الحارس لاتفاق مع نادي النصر السعودي باعارته للنادي الذي يرغب هو في التعاقد معه وفقا للمفاوضات مع الأندية المختلفة.

ورفض مسئولو نادي الزمالك المفاوضات الودية التي قام بها محمد أبو جبل حارس مرمي الفريق بعدما عقد جلسة مع مسئولي الزمالك وطلب الرحيل في الوقت الحالي دون الانتظار لنهاية الموسم حتي يتمكن من الانضمام لناديه الجديد وحسم مصيره عقب انتهاء عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الحالي، وإعلان إدارة النادي عدم رغبتها في التجديد له.

وطلب أبو جبل من مسئولي الزمالك ان يرحل في الوقت الحالي خاصة ان هناك ازمة بينه وبين نادي النصر السعودي الذي يرغب في اعارته عقب التعاقد مع الحارس الكولومبي اوسبينا ، ولا يزال الحارس لم يحدد مصيره حتي الان ويرغب في حسم تلك الأمور، في مقابل التنازل عن جزء من مستحقاته المتأخرة للنادي ، الا ان مسئولي الزمالك رفضوا طلب أبو جبل وتمسكوا ببقاءه حتي نهاية الموسم والا سيتم تصعيد الامر في الفيفا.