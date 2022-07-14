شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس .. الصدفة تدفع هشام عبد الرسول لأول مشاركة دولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

واقعة اليوم متمثلة في اول مشاركة دولية لنجم المنيا الأسبق هشام عبد الرسول والذي شارك بالصدفة في مباراة مالاوي بتصفيات كأس العالم 90 تحت قيادة محمود الجوهري جنرال التدريب المصري الراحل.

مشاركة عبد الرسول في المباراة كان قرار الجوهري أثناء ترديد السلام الجمهورى الخاص بمصر حيث اشتكى علاء ميهوب نجم منتخبنا من الإصابة، ليقرر الجوهرى استبعاده والدفع بهشام عبد الرسول ويطالبه الجوهرى وقتها باستغلال الفرصة وإثبات نفسه بقميص المنتخب ليسجل الأخير ظهوره الأول بقميص الفراعنة، بل ونجح هشام عبد الرسول فى إحراز هدف فوز الفراعنة على منتخب مالاوى.

بدأ هشام عبد الرسول مشوار النجاح بعدها مع المنتخب واعتمد عليه الجوهرى فى معظم مباريات التصفيات، كما اصطحبه فى كأس العالم 1990 بإيطاليا، خاصة أن الجوهرى كان يثق فى عبد الرسول ويناديه دائماً باللاعب المقاتل.