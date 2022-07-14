شكرا لقرائتكم خبر عن كم يدفع الأهلي لضم القاطرة مبينزا هداف الوداد المغربي ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لفت الكونغولي جاي مبينزا مهاجم الوداد المغربي الأنظار اليه بعد تألقه بقميص الفريق المغربي خلال فترة اعارته هذا الموسم من نادي أنتويرب البلجيكي، ليساهم مبينزا في حصول فريقه علي الثلاثية هذا الموسم دوري ابطال افريقيا والدوري والكأس المغربي.

وبدأ مسئولو النادي الأهلي التفكير في ضم مبينزا لتدعيم هجوم الفريق بداية من الموسم الجاري، إلا ان الإدارة الحمراء تنتظر حسم مصير اللاعب ففي حالة تفعيل الوداد بند شرائه سيدخل الأهلي في مفاوضات مع النادي المغربي، اما في حالة عدم التفعيل سيدخل الأهلي مع ناديه البلجيكي في مفاوضات لضمه.

ويحق للوداد شراء مبينزا نهائيا مقابل 460 الف دولار مما يعني انه في حالة رغبة الاهلي في شرائه فسيكون مطالب بدفع ضعف هذا المبلغ علي الأقل، اما في حالة بقاء اللاعب في بلجيكا وعدم تفعيل الوداد للبند فسيكون الأمر اسهل على الأهلي لضم اللاعب.

على جانب آخر، دخل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، من أجل تدعيم قائمة الأهلي في مباراته القادمة ضد بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري.

وغاب بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب انشغاله بمفاوضات الرحيل إلى نادي قطر القطري قبل أن تتعطل المفاوضات بين الناديين عدم التوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الأطراف.

ومن المنتظر أن يدخل بانون حسابات سواريز في مباراته القادمة ضد بيراميدز لتدعيم خط الدفاع، لاسيما بعدما انتظم في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وفقا لرأي الجهاز الفني.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل المغربي بدر بانون في الصيف الحالي، بعد فشل انتقاله إلى قطر، حيث سيستمر اللاعب في صفوف ناديه بالموسم المقبل بشكل طبيعي.