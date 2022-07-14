شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس تغريم أحمد على فى المقاولون بسبب ركلة جزاء الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادي المقاولون العرب كواليس توقيع عقوبة مادية على أحمد علي مهاجم فريق المقاولون العرب، بعد إهدار اللاعب لركلة جزاء لفريقه أمام الزمالك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: محمد عودة قرر استبدال أحمد علي بين شوطي المباراة وعقوبته جاءت بسبب مخالفته للتعليمات الفنية من محمد عودة في طريقة تسديد ركلة الجزاء، لأنه دائماً في التدريبات يشدد على اللاعبين تسديد ركلات الجزاء بالقوة الكافية، وهذا لم يحدث من أحمد علي.

أضاف المصدر: الأمر انتهى تماما بعد المباراة واللاعب تقبل العقوبة دون مشكلة ولكن فوجئنا بعد ذلك بصورة منتشرة لأحمد علي مع مدرب الزمالك، واتهامات بالتفويت وتعمد إهدار ركلة الجزاء، هذا غير منطقي، أحمد علي يسدد ركلات الجزاء بهذا الشكل وله أسلوبه ولم يتعمد اهدارها، وصورته مع فيريرا كانت قبل المباراة وهذا أمر طبيعي لأنه سبق وتدرب معه والأمر يخلو تماماً من أي حديث عن "التفويت"، واللاعب دخل في حالة سيئة بسبب تلك الاتهامات.

وسبق لأحمد علي اللعب لنادي الزمالك، في موسم 2013، حيث شارك في 53 مباراة سجل خلالهم 19 هدفاً وصنع هدفاً واحداً.

بينما لعب أحمد علي 120 مباراة بقميص المقاولون العرب، حيث سجل 45 هدفاً وصنع 13 هدفاً أخر.

ووقع الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة، غرامة مادية على أحمد علي عقب إهداره لركلة الجزاء، حيث قام عودة باستبدال اللاعب مباشرة بعد إهدار ركلة الجزاء وأعلن توقيع غرامة مادية عليه.