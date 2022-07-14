شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان بدلاً من حسام غالى فى شركة الكرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي ترتيبات إدارة ناديه لوليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بعد بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.
وأكد المصدر أن وليد سليمان اعلن اعتزاله كرة القدم وابلغ الأمر لإدارة ناديه التي اكدت للاعب احترامها لقراره وتدعيمه خاصة وان الحاوي يعد واحد من اهم لاعبي جيله واكثرهم مساهمة في حصد البطولات.
وتخطط ادارة الأهلي إلى تعيين وليد سليمان في شركة الكرة خلفا لحسام غالي والذي كان عضوا في مجلس ادارة الشركة الا أنه استقال بعد نجاحه في انتخابات مجلس ادارة النادي.
وكان وليد سليمان قد أكد في وقت سابق أنه ينوي خوض تجربة التدريب بعد الاعتزال وعلى ما يبدو أن الحاوي سيبدأ مسيرته بعد الاعتزال في مجال الإدارة.
من ناحية أخرى يشارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الخميس، بشكل طبيعى بعد الاطمئنان على سلامة أنفه، بعدما تم استبداله فى مباراة فيوتشر الماضية عقب تعرضه لكدمة فى الأنف وكان هناك تخوف لدى الجهاز الطبى من تجدد إصابته بكسر فى الأنف والتى تعرض لها منذ فترة مع منتخب مصر في مباراة السنغال الؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.
وأدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلى جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر أمس الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أول أمس أمام فيوتشر.
وأوضح طبيب الأهلي أن عبد المنعم خضع لجلسة استشفاء مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء فيوتشر، وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس.