شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان بدلاً من حسام غالى فى شركة الكرة بالأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي ترتيبات إدارة ناديه لوليد سليمان نجم فريق الكرة الأول بعد بعد إعلان الأخير اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الجاري.

وأكد المصدر أن وليد سليمان اعلن اعتزاله كرة القدم وابلغ الأمر لإدارة ناديه التي اكدت للاعب احترامها لقراره وتدعيمه خاصة وان الحاوي يعد واحد من اهم لاعبي جيله واكثرهم مساهمة في حصد البطولات.

وتخطط ادارة الأهلي إلى تعيين وليد سليمان في شركة الكرة خلفا لحسام غالي والذي كان عضوا في مجلس ادارة الشركة الا أنه استقال بعد نجاحه في انتخابات مجلس ادارة النادي.

وكان وليد سليمان قد أكد في وقت سابق أنه ينوي خوض تجربة التدريب بعد الاعتزال وعلى ما يبدو أن الحاوي سيبدأ مسيرته بعد الاعتزال في مجال الإدارة.