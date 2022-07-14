شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة فيديو ومران مسائى فى برنامج اليد استعدادًا لمواجهة الجزائر غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لكرة اليد لمواجهة الجزائرغدا الجمعة فى تمام الثامنة مساء فى إطار دور ربع نهائى كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى .

ويشهد برنامج منتخب الفراعنة اليوم محاضرة فيديو فى تمام الخامسة والنصف مساء ويعقبها مران مسائي فى السابعة مساء .

وتأهل منتخب اليد إلى دور الثمانية بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، ثم المغرب 36/21 حيث إن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.