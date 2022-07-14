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عمر عصر يتأهل لدور ال 16 ببطولة wtt Star لتنس الطاولة

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القاهرة - سامية سيد - نجح عمر عصر لاعب منتخب الطاولة رجال فى التأهل إلى منافسات دور ال 16 ببطولة wtt star contender ، بعد الفوز فى دور ال 32 من منافسات البطولة.

 

وجاء تأهل عصر بعد الفوز على لاعب اليابان توموكازو المصنف السابع على العالم والأول فى اليابان بنتيجة 3/2 ، وتغلب من قبله على اليابانى شنسوكى توجامى المصنف على العالم  بنتيجة 3/1 بدور ال 64 .

 

كان عمر عصر قد حقق المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بمدينة وهران بالجزائر بعدما خسر من بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2

 

يذكر أن هنا جودة لاعبة منتخب الطاولة تشارك فى البطولة ايضا، والفتاة الوحيدة على مستوى افريقيا.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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