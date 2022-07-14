شكرا لقرائتكم خبر عن عمر عصر يتأهل لدور ال 16 ببطولة wtt Star لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح عمر عصر لاعب منتخب الطاولة رجال فى التأهل إلى منافسات دور ال 16 ببطولة wtt star contender ، بعد الفوز فى دور ال 32 من منافسات البطولة.

وجاء تأهل عصر بعد الفوز على لاعب اليابان توموكازو المصنف السابع على العالم والأول فى اليابان بنتيجة 3/2 ، وتغلب من قبله على اليابانى شنسوكى توجامى المصنف على العالم بنتيجة 3/1 بدور ال 64 .

كان عمر عصر قد حقق المركز الثاني والميدالية الفضية لمنافسات فردي الرجال بدورة ألعاب البحر المتوسط التى أقيمت بمدينة وهران بالجزائر بعدما خسر من بطل إسبانيا في المباراة النهائية بنتيجة 4-2

يذكر أن هنا جودة لاعبة منتخب الطاولة تشارك فى البطولة ايضا، والفتاة الوحيدة على مستوى افريقيا.