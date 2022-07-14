شكرا لقرائتكم خبر عن بدر بانون يدخل حسابات الأهلي فى مباراة بيراميدز السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل المغربي بدر بانون مدافع الأهلي حسابات الجهاز الفني للفريق الأحمر بقيادة البرتغالي ريكاردو سواريز، من أجل تدعيم قائمة الأهلي في مباراته القادمة ضد بيراميدز يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري المصري.

وغاب بدر بانون عن المشاركة مع الأهلي في الفترة الأخيرة، بسبب انشغاله بمفاوضات الرحيل إلى نادي قطر القطري قبل أن تتعطل المفاوضات بين الناديين عدم التوصل إلى اتفاق مرضي لكلا الأطراف.

ومن المنتظر أن يدخل بانون حسابات سواريز في مباراته القادمة ضد بيراميدز لتدعيم خط الدفاع، لاسيما بعدما انتظم في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء وبات جاهزا للمشاركة في المباريات وفقا لرأي الجهاز الفني.

وأغلق مسئولو النادي الأهلي ملف رحيل المغربي بدر بانون في الصيف الحالي، بعد فشل انتقاله إلى قطر، حيث سيستمر اللاعب في صفوف ناديه بالموسم المقبل بشكل طبيعي.