شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية اليوم بعد الاطمئنان على أنفه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الخميس، بشكل طبيعى بعد الاطمئنان على سلامة أنفه، بعدما تم استبداله فى مباراة فيوتشر الماضية عقب تعرضه لكدمة فى الأنف وكان هناك تخوف لدى الجهاز الطبى من تجدد إصابته بكسر فى الأنف والتى تعرض لها منذ فترة مع منتخب مصر في مباراة السنغال الؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.
وأدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلى جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر أمس الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة.
وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أول أمس أمام فيوتشر.
وأوضح طبيب الأهلي أن عبد المنعم خضع لجلسة استشفاء مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء فيوتشر، وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس.
وواصل الأهلي تدريباته أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد مواجهة فريق فيوتشر مساء الثلاثاء التي انتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها السبت المقبل.