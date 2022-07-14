شكرا لقرائتكم خبر عن عبد المنعم يشارك فى تدريبات الأهلى الجماعية اليوم بعد الاطمئنان على أنفه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك محمد عبد المنعم مدافع الأهلي في تدريبات فريقه الجماعية، اليوم الخميس، بشكل طبيعى بعد الاطمئنان على سلامة أنفه، بعدما تم استبداله فى مباراة فيوتشر الماضية عقب تعرضه لكدمة فى الأنف وكان هناك تخوف لدى الجهاز الطبى من تجدد إصابته بكسر فى الأنف والتى تعرض لها منذ فترة مع منتخب مصر في مباراة السنغال الؤهلة إلى كأس العالم 2022 بقطر.

وأدى محمد عبد المنعم، مدافع الأهلى جلسة علاج طبيعي واستشفاء في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر أمس الأربعاء في ملعب التتش بالجزيرة.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب الفريق، إن عبد المنعم تعرض لكدمة في الأنف أثناء مباراة الفريق أول أمس أمام فيوتشر.

وأوضح طبيب الأهلي أن عبد المنعم خضع لجلسة استشفاء مع مجموعة اللاعبين الذين شاركوا في لقاء فيوتشر، وسوف ينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم الخميس.

وواصل الأهلي تدريباته أمس الأربعاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك بعد مواجهة فريق فيوتشر مساء الثلاثاء التي انتهت بفوز الفريق برباعية نظيفة.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق بيراميدز في الدوري الممتاز والمحدد لها السبت المقبل.