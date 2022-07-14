شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يبحث عن وديات لمنتخب مصر بعد أنباء تأجيل مباراتى مالاوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو اتحاد الكرة البحث عن مباريات ودية لمنتخب مصر فى فترة التوقف الدولى المقرر لها سبتمبر المقبل، بعد أنباء تأجيل مباراتى مالاوى فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا.

ويدرس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، جديا تأجيل مباريات الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023، والمحدد لها سبتمبر 2022 إلى شهر مارس 2023.

ومن المقرر أن يعلن الكاف هذا القرار خلال الاجتماع المقبل للمكتب التنفيذى بعد الاستقرار عليه، لاسيما بعد تأجيل بطولة أمم أفريقيا حتى يناير 2024.

وحال اعتماد كاف هذا القرار رسميا، سيتم تأجيل مباراتى منتخب مصر أمام مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات لمدة 6 أشهر لتقام فى مارس من العام المقبل بدلا من سبتمبر المقبل، ما يمنح روى فيتوريا المدير الفنى الجديد فرصة للتعرف على اللاعبين بعد تولى المسئولية بشكل رسمى.

وحرص روى فيتوريا، المدير الفني البرتغالي الجديد لمنتخب مصر الأول لكرة القدم على توجيه رسالة للجماهير المصرية بعد توليه الإدارة الفنية لمنتخب مصر، خلفًا للمدير الفني المصري إيهاب جلال بعقد حتى عام 2026، حيث نشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، قائلا: "تحدٍ آخر سأواجهه في مسيرتي الكروية، وسأكون مدربًا لمنتخب بلد يبلغ تعداده السكاني 120 مليون نسمة"إنه شىء رائع بالنسبة لنا، كما أننى أشعر بالفخر والتكريم وأعلم المهمة الكبيرة التى أُقبل عليها، وأعرف الصعوبات التى سأواجهها في خطوتي المقبلة، لكنني مستعد لهذا الأمر"، واختتم فيتوريا تصريحاته: "سأواجه هذه التحديات بالترابط مع الجمهور المصري لكى ننجح سويا، عناق كبير للجميع، أراكم قريبًا".