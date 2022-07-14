شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحسم مصير بواليا فى جلسة مع مدير التعاقدات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم مسئولو النادى الأهلى مصير الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الأحمر والعائد من رحلة إعارة إلى نادى السيلية القطرى فى جلسة ستجمع اللاعب مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادى.

وكشف مصدر بالأهلى أن أمير توفيق ينتظر عقد جلسة مع بواليا بمقر النادى لمناقشته فى العروض المقدمة سواء من نادى القادسية السعودى أو أى عرض خارجى آخر أو إعارته لأحد أندية الدورى المصرى فى الصيف المقبل، وهو ما سيتوقف على موقف المهاجم الكونغولى من العودة للدورى المصرى أو استمرار اللعب خارج مصر.

وشدد المصدر على أن العرض السعودى غير مجدٍ لإدارة الأهلى بسبب ضعف المقابل المالى المعروض وينتظر تقديم عرض مالى أعلى لحسم الصفقة لصالحه، كما تفكر الإدارة الحمراء إلى دخوله فى أحد الصفقات التبادلية التى ترغب فى إبرامها من أندية الدورى المصرى فى الصيف الحالى، وهو ما سيتم مناقشته مع اللاعب فى الجلسة المرتقبة بينهما.

ويتحفظ مسئولو النادى الأهلى على عودة والتر بواليا إلى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، فى ظل رغبتهم فى التعاقد مع مهاجم أجنبى جديد وبالفعل يتم التفاوض مع أكثر من لاعب فى الوقت الراهن.