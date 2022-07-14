شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. أفشة يستعيد بريقه تحت قيادة سواريز فى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد محمد مجدي أفشة صانع ألعاب النادي الأهلي، بريقه في قيادة الهجوم الأحمر بعدما تألق في مشاركته الأخيرة مع فريقه، ليسجل هدفين ويصنع هدفاً ثالثاً ضمن رباعية الأهلي في شباك فيوتشر بالجولة 14 من عمر مسابقة الدوري العام.

ومنذ الموسم الماضي عانى محمد مجدي أفشة من انتقادات كثيرة لتراجع مستواه بشكل ملحوظ، ما أدى إلى استبعاده من التشكيل الأساسي في عدة مباريات بسبب انتقادات الجماهير.

وتوهج أفشة تحت قيادة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني الجديد للأهلي، ليسجل 3 أهداف خلال مشاركه في 3 مباريات فقط.

وانضم محمد مجدي أفشة إلى النادي الأهلي في موسم 2018/2019، وشارك أفشة في 132 مباراة مع الفريق الأحمر، سجل خلالهم 29 هدفاً وصنع خلالهم 30 هدفاً لزملائه بالفريق.

وبدأ أفشة مسيرته الكروية في إنبي حيث شارك مع الفريق البترولي في 69 مباراة، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 8 أهداف أخرى، قبل أن ينضم إلى الرجاء المطروحي ليشارك معه في 18 مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع 4 أهداف أخرى.

وانضم أفشة إلى بيراميدز في موسم 2018 حيث شارك مع الفريق السماوي في 24 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف وصنع 7 أهداف أخرى.



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