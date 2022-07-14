شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق فراعنة اليد فى مشوار الوصول لنهائى أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منتخب مصر لكرة اليد إلى دور ربع نهائى بطولة كأس الأمم الأفريقية، التى تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 18 يوليو الجارى محققا العلامة الكاملة بالفوز على الكاميرون والمغرب فى دور المجموعات.

ويشهد مشوار الفراعنة فى الوصول للنهائى مواجهة مهمة أمام الجزائر غدا الجمعة، وحال فوز الفراعنة سيلتقى فى دور نصف النهائى مع الفائز من لقاء تونس مع الكونغو.

وفيما يلى المشوار إلى نهائى أمم أفريقيا:



مشوار مصر في امم افريقيا لليد

نجح منتخب مصر الأول لكرة اليد، أمس، فى تحقيق الفوز على نظيره المغربى بنتيجة فى ثان مواجهاته ببطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر على صالة حسن مصطفى بنتيجة 36 / 21.

وانتهى الشوط الأول لصالح منتخب الفراعنة بنتيجة 18/12 وسط تألق كلا من اللاعبين ، يحيى خالد و مهاب سعيد و على زين فى شوط شهد ندية قوية من جانب كلا المنتخبين ، خاصة فى ظل تركيز حارس المنتخب المغربى و لكن سرعان ما تفوق الفراعنة هجوميا .

فيما شهد الشوط الثانى مواصلة تركيز الفراعنة من أجل حسم اللقاء عن طريق اللاعبين ، حسن وليد و يحيى خالد و يحيى الدرع وسط محاولات من الجانب المغربى لاعب على تقليص فارق النقاط .

وتأهل منتخب اليد إلى دور الثمانية بعدما كان قد حقق الفوز فى ضربة البداية بالفوز على الكاميرون بنتيجة 40 / 17، حيث إن مجموعة الفراعنة تضم 3 منتخبات فقط.

ويطمح الفراعنة فى إسعاد الجماهير على أرضهم بعد إخفاق حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط بالجزائر والاكتفاء بحصد الفضية بالخسارة من إسبانيا فى النهائى بفارق هدف وحيد بنتيجة 28/27.

واختار باروندو جاوسيا، المدير الفنى للفراعنة، قائمة مكونة من 22 لاعبا، حيث تتيح لائحة البطولة اختيار 18 لاعبا مع السماح باستبدال 5 لاعبين، حيث جاءت القائمة كالتالى :حراسة المرمى: كريم هنداوي – محمد عصام الطيار – محمد علي.

الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار – أحمد مؤمن - أحمد هشام سيسه ، والظهير الأيسر: علي زين – يحيى الدرع – حسن وليد قداح - عبدالرحمن فيصل ، صانع الألعاب: أحمد خيري - سيف الدرع ، الظهير الأيمن: أحمد الأحمر – يحيى خالد - محسن رمضان - مهاب سعيد ، الجناح الأيمن: محمد سند - أكرم يسري.

الدائرة: محمد ممدوح هاشم - إبراهيم المصري – أحمد عادل - شادي خليل.