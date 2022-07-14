شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف النظر عن صفقة رمضان صبحى ويبحث عن بديل فى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتجه النية لدى مسئولي نادى الزمالك، لصرف النظر عن الدخول في مفاوضات مع إدارة نادى بيراميدز من أجل الحصول على خدمات رمضان صبحي جناح الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك نظرًا لضخامة المقابل المادي الذي سيتم طلبه لحسم الصفقة، فضلاً عن راتب اللاعب الكبير الذي سيحصل عليه.

وكان رمضان صبحي أحد أبرز المرشحين لتعويض رحيل المغربي أشرف بن شرقى عن صفوف الزمالك، حيث ينتهى تعاقد اللاعب المغربي بنهاية الموسم الجارى، ويرغب في خوض تجربة جديدة بالدوري التركي أو القطري، الأمر الذي دفع مسئولي الزمالك للبحث عن بديل كفء.

وبدأ مسئولي الزمالك تكثيف البحث عن بديل لأشرف بن شرقى في دوريات شمال أفريقيا، خاصة وإن لاعبى شمال أفريقيا يحققون نجاحات كبيرة في الدوري المصري، ويرغب مسئولي القلعة في التعاقد مع لاعب أجنبى يستطيع تعويض بن شرقى، وتلقى الزمالك العديد من السير الذاتية والفيديوهات لعرضها على البرتغالي جوسفالدو فيريرا لاتخاذ قراراه النهائي.