وسائل إعلام : نجم بايرن ميونخ يعرض خدماته على ريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 14 يوليه 2022

متابعات_الخليج 365

يرغب أحد لاعبي الفريق الكروي الأول بنادي بايرن ميونخ الألماني الرحيل إلى ريال مدريد الإسباني وفقا لوسائل إعلام مدريدية، الأربعاء.



وذكرت شبكة "ديفنسا سنترال" الإسبانية أن الجناح الألماني ليروى ساني، لاعب البايرن الحالي ونجم مانشستر سيتي السابق، عرض خدماته على الريال من خلال الشركة التي تتولى وكالة أعماله، ليان سبورتس جروب.

ويرغب ليروى ساني في الرحيل عن صفوف بايرن ميونيخ بعد أن انضم إليه قادما من مانشستر سيتي، حيث لم يقدم الأداء المأمول منه خلال الموسم الماضي رفقة البافاريين.

وينتهي عقد ساني مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو 2025، أي بعد موسمين من الآن.

جدير بالذكر أن ساني صاحب الـ26 عاما كان تنازل عن القميص رقم 10 للاعب السنغالي ساديو ماني مما يدل على اقترابه من مغادرة البايرن صيف العام الحالي.