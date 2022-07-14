شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى ضيفاً ثقيلاً على سيراميكا فى الجولة 24 بالدوري العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الاتحاد السكندري ضيفاً على نظيره سيراميكا، في تمام التاسعة مساءً ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، في اللقاء الذي يقام على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في صراع وسط جدول مسابقة الدوري العام، حيث يبحث الاتحاد السكندري عن مواصلة انتصاراته بعد الفوز على فاركو في الجولة الماضية بهدف نظيف، بينما يبحث سيراميكا عن تصحيح مساره بعد الهزيمة أمام الزمالك في الجولة الماضية بنتيجة 3/2، وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بتعادل الفريقين بنتيجة 4/4.

ويحتل سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 26 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 7 مباريات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدفاً أخر.

بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز التاسع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 28 نقطة بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في مثلهم وتلقى الهزيمة في 9 لقاءات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 30 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً أخر.

ودخل الاتحاد السكندري بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، معسكراً مغلقاً قبل اللقاء بـ 24 ساعة، ويغيب عن زعيم الثغر أمام سيراميكا، كل من الحارس محمد عبد المنصف بعد أن اشتكى بسخونية ونزلة برد شديدة، مما دفع الجهاز الفنى بمنحه راحة، وفوزى الحناوى وكريم ممدوح ومحمد عبد السلام ومروان النجار ونادر رمضان لأسباب فنية وإصابات.

وعلى الجانب الآخر، طالب أحمد سامي المدير الفني لسيراميكا، لاعبي الفريق بضرورة تصحيح المسار بعد الهزيمة أمام الزمالك في الجولة الماضية، وحصد الثلاث نقاط أمام الاتحاد للهروب من منطقة الصراع في قاع الجدول التي باتت تضم العديد من الفرق.