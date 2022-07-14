شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يؤجل تدعيم "وسط" الأهلي فى ميركاتو الصيف.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالي ريكاردو سواريز، المدير الفني للأهلي، فكرة ضم لاعب وسط للفريق خلال يركاتو الصيف الجاري، مؤكداً لأدارة النادي أن الفريق لا يحتاج تدعيمات في هذا المركز إلا لو تم السماح للمالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق بالرحيل لخوض تجربة الأحتراف الخارجي حال تلقيه عرضاً رسمياً وجاداً يوافق عليه النادي.

وأعلن المدرب البرتغالي الذي تولى تدريب المارد الأحمر مؤخراً خلفاً للجنوب أفريقي بيتسو موسيماني أن الأهلي يحتاج تدعيمات في الفريق أخرى بخلاف خط الوسط مثل الجناح والهجوم والدفاع.

وأوضح المدرب البرتغالي أن ثلاثي خط الوسط، ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية قادرون على القيام بأدوارهم بشكل قوي وجيد، كما أن هناك لاعبين آخرين قادرين على القيام بهذا الدور حسبما علم ريكاردو سواريز من جهازه المعاون المصري وتحديداً من سامي قمصان المدرب المساعد بالإضافة إلى وجود محمد محمود.