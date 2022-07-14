شكرا لقرائتكم خبر عن إيسترن كومباني يستضيف مصر المقاصة فى صراع الهروب من قاع جدول الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق مصر المقاصة ضيفاً على نظيره إيسترن كومباني، في تمام السادسة والنصف مساءً، في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدوري العام، على استاد بتروسبورت، في لقاء مثير حيث يبحث كل فريق عن حصد الثلاث نقاط لتحسين أوضاعه في جدول مسابقة الدوري العام، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي.

ويتذيل مصر المقاصة جدول مسابقة الدوري العام برصيد 14 نقطة، بعدما خاض أبناء الفيوم 23 مباراة، حيث فاز في مباراتين فقط، وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المقاصة 10 أهداف بينما استقبلت شباكهم 30 هدفاً أخر.

بينما يحتل إيسترن كومباني المركز الـ 17 وقبل الأخير برصيد 16 نقطة، بعدما خاض 23 مباراة، حيث فاز 3 مباريات وتعادل في 7 لقاءات وخسر 13 مباراة أخرى، وسجل لاعبو إيسترن كومباني 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 43 هدفاً أخر.

ويبحث إيسترن كومبانى بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، عن مواصلة الانتصارات بعد الفوز في الجولة الماضية على الجونة بنتيجة 3/2، ويعاني إيسترن كومباني من العديد الغيابات المؤثرة فى الوقت الحالى، حيث يغيب عن الفريق 3 لاعبين مهمين وهم المهاجم أحمد أمين قفة، والتونسى فراس بن عيفية، والمدافع الحسينى طه للإصابة، والتى ستبعدهم عن مواجهة مصر المقاصة فى الدورى.

على الجانب الآخر، طالب عيد مرازيق المدير الفني للمقاصة، لاعبي الفريق، بضرورة حصد نقاط المباراة الثلاثة لتحسين وضع الفريق بالجدول والتقدم عن المركز الأخير، للحفاظ على فرص البقاء في الدوري العام، وتصحيح المسار بعد الخسارة في الجولة الماضية أمام المصري بهدفين نظيفين.