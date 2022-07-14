شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحذر لاعبى الزمالك من المحلة "الجريح" ويطالبهم بعدم التركيز مع الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك من لاعبى فريقه غلق صفحة مواجهة المقاولون العرب، وعدم الالتفات لنتائج الأهلى، والتركيز فقط في مواجهة غزل المحلة المقرر لها يوم السبت المقبل على ستاد المحلة، ضمن منافسات الجولة 25 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، مشددًا على ضرورة السعي لتحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، ومواصلة السيطرة على مقدمة الدورى.

وشدد فيريرا علي لاعبي فريقه بضرورة الحذر أمام المحلة الجريح، خاصة وان اللاعبون سيبذلون قصارى جهدهم من أجل تحقيق الفوز وتعويض خسارة كآس الرابطة امام فيوتشر.

ونجح الزمالك فى الحفاظ على صدارة ترتيب جدول الدورى بعد فوزه على المقاولون العرب بهدف نظيف أحرزه حسام عبد المجيد في الدقيقة 36 من عمر المباراة، التي أقيمت اليوم على استاد القاهرة ضمن مباريات الجولة الـ24 للدورى، ليصل الزمالك للنقطة 54 في صدارة الدورى.

وقال جوسفالدو فيريرا أن الفريق يعاني في بعض الأحيان من الغيابات سواء للإيقاف أو الإصابات، وشدد على أن الزمالك افتقد الفترة الماضية العديد من اللاعبين في منطقة وسط الملعب.

وشدد جوسفالدو فيريرا أن الزمالك بطل الدوري حاليا، ولكن بعض اللاعبين ينسون ذلك، ويجب أن يكون تصرفات وأداء اللاعبين على أساس أنهم الأبطال.

وأكد المدير الفني على صعوبة مباراة غزل المحلة المقبلة، وشدد على أنه الزمالك سيسعى للسيطرة على اللقاء والتسجيل من أجل تحقيق الفوز، وأضاف أنه من المهم عدم استقبال فريقه لأهداف.

تابع فيريرا على أن التوازن بين الدفاع والهجوم مطلوب، لأن الدفاع الجيد فن، والهجوم الجيد فن، وأوضح أن أي فريق يرغب في الفوز يجب ألا يستقبل أهداف.