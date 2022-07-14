شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تواجه السعودية فى افتتاح البطولة العربية للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى اليوم منتخب شباب السلة بقيادة عمرو ابو الخير المدير الفنى، مع نظيره السعودي في افتتاح منافسات البطولة العربية لشباب المنتخبات والتى تقام بنادى الزهور وتستمر حتى 21 يوليو الجارى.

ويشارك فى البطولة كل من الإمارات وقطر والكويت والسعودية والجزائر بالإضافة إلى مصر المستضيفة .

وحقق المنتخب المصري للناشئين لكرة السلة تحت 17 سنة المركز العاشر في كأس العالم بعد الهزيمة أمام كندا بنتيجة 92/70 .

وبهذا يكون منتخب الناشئين بقيادة المدير الفني عمرو أبو الخير قد حقق أفضل مركز لمنتخب مصري في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا خلال تاريخ المشاركات السابقة.

ولم يسبق للمنتخب المصري تحت 17 عام اللعب على المركز التاسع او العاشر من قبل، حيث احتل ناشئو الفراعنة المركز الحادي عشر في بطولة 2010 التي أقيمت في ألمانيا والتي شارك فيها 12 فريقا فقط.