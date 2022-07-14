شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يواصل الاستعداد لمباراة بيراميدز فى الدوري الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل الأهلي تدريباته اليومية استعداداً لمباراة بيراميدز المقرر لها بعد غد، السبت، في بطولة الدوري الممتاز وهي المباراة التى يتطلع فيها المارد الأحمر لمواصلة الانتصارات، بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على فيوتشر برباعية نظيفة .

وعلى صعيد رباعية فيوتشر، أبدى ريكاردو سواريز سعادته سعادته ‏بالفوز الذي حققه الفريق على فيوتشر بأربعة أهداف دون رد، والأداء الذي قدمه اللاعبون خلال المباراة، وأكد أن جميع المباريات التي يخوضها الفريق في الوقت الحالي ‏بمثابة نهائي. ‏

وقال سواريز: "توقعنا أن تكون مباراة فيوتشر صعبة. سعيد بما قدمه اللاعبون من أداء ‏خلال المباراة. لدينا خطط ومع مرور الوقت سوف تظهر، وأشكر الجمهور الرائع الذي دعمنا ‏وأقول لهم أنتم مهمون للغاية بالنسبة إلينا والطريق ما زال طويلًا"، وأضاف المدير الفني: "هناك مباريات لن تسير بنفس أداء اليوم أمام فيوتشر، واليوم كان مهمًّا ‏لي التحكم في مجهود اللاعبين من أجل الاستعداد للمباريات القادمة. نجحنا في غلق الخطوط ‏وتضييق المساحات، كان مهمًّا عدم استقبال أهداف وهو ما يجعلنا الأقرب للفوز"، وواصل المدير الفني حديثه: "خلال الأيام القادمة لدينا لقاءات مهمة واللاعبون يعرفون ذلك ‏جيدًا".‏

وأشار سواريز إلى أن كل مباراة لها ظروفها وأن كل اللاعبين مهمون بالنسبة إليه، وأن من ‏يعمل أكثر ويجتهد سوف يكون له حق في الوجود والحصول على فرصة ، وقال المدير الفني: "توليت قيادة الأهلي منذ فترة قصيرة وأعلم أن أمامنا تحديًا كبيرًا. نسعى ‏لأن نضع شخصية واضحة في الملعب بأن يكون الفريق ثابتًا ومتوازنًا من خلال الضغط ‏القوي والهجوم المميز، وسوف يكون هناك عروض قوية ترضي الجماهير ولكن نحتاج إلى ‏وقت ومع ضغط المباريات تكون الأمور أصعب".‏

وأوضح أنه ركز على تنظيم الفريق دفاعيًّا في المقام الأول، وأن الأسبوع الماضي ‏حصل على وقت ساعده في العمل على الجوانب الهجومية، مؤكدًا أن اللاعبين استوعبوا ‏الأفكار وتطبيقها في الملعب ، وتحدث المدير الفني عن بدر بانون قائلًا: «بانون لاعب في الفريق وأنا ذكرت أن لكل لاعب ‏أهميته وسوف أعتمد على الجميع. الأمور واضحة بيني وبين الجميع، لا بد من إظهار ‏مستوى عالٍ من التنافس لاختيار الأفضل".

وشدد سواريش على أن كل مدرب له طريقة ولا يوجد طريقة ثابتة، كل الأفكار متاحة، وأنه ‏على المستوى الشخصي لديه أفكار وأسلوب وطريقة لا يتنازل عنها وأن هدفه الفوز وتحقيق ‏الألقاب. ‏

وأشار المدير الفني إلى أن هناك منافسة قوية بين المدربين مثل مصارعة قوية لحصد ‏الألقاب، وأن كل لاعب سوف يشارك في الوقت المناسب.

وعن وجود مدربين برتغاليين في مصر قال ريكاردو سواريش: "المدرب البرتغالي له قيمته ‏في الدول خارج البرتغال. في مصر هناك مدربون مصريون مميزون، وسعيد جدا بوجودي ‏في مصر، وسعيد بوجودي في الأهلي، وأهدافي سهلة، وأهمها الرد على ثقة إدارة الأهلي بي، ‏وأحاول أن أسهم في تطور الكرة المصرية".‏